Zeker zes kinderen in Tanzania gedood om lichaamsdelen

In Tanzania zijn zeker zes kinderen om het leven gebracht vanwege hun lichaamsdelen. De slachtoffers, die tussen de 2 en 9 jaar oud waren, werden vermoord aangetroffen en misten onder meer oren, tanden en ledematen. Volgens de Tanzaniaanse krant The Citizen waren ook organen weggenomen. Een aantal kinderen wordt vermist.

"Dit heeft allemaal met bijgeloof te maken", zegt een politiefunctionaris uit de zuidoostelijke provincie Njombe tegen de BBC.

Geluk en rijkdom

Mogelijk zijn ze gedood door mensen die denken dat de lichaamsdelen van de kinderen rijkdom en geluk brengen. Dat wordt hun verteld door medicijnmannen, die lokaal veel invloed hebben.

Drie kinderen kwamen uit één gezin. Ze werden 's avonds uit hun huis gehaald toen hun ouders op de markt eten aan het verkopen waren. "We vragen ouders waakzaam te zijn", zegt de politiechef.

Geweld tegen albino's

Dergelijke moorden komen vaker voor in Tanzania en ook in buurland Malawi. Meestal zijn de slachtoffers dan albino's. Er wordt flink verdiend aan de handel in albino-ledematen.Het is onduidelijk of de nu gedode kinderen in Tanzania ook albino's waren.

In 2015 pakte Tanzania nog 225 medicijnmannen en andere traditionele genezers op in verband met het grootschalige geweld tegen albino's. De Tanzaniaanse president Kikwete noemde dat geweld toen walgelijk en een schande voor zijn land.

Albinisme komt in Tanzania relatief vaak voor, waarschijnlijk als gevolg van inteelt. In het land wordt een op de 1400 baby's geboren met de pigmentstoornis. In het Westen gaat het om een op de 20.000 baby's.