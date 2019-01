Subsidie voor zonnepanelen wordt met een jaar verlengd

Burgers en bedrijven mogen nog een jaar langer gebruikmaken van de subsidie om duurzame energie op te wekken met zonnepanelen. Het is volgens minister Wiebes niet uitvoerbaar om al op 1 januari 2020 een nieuwe, soberdere regeling te laten ingaan.

Het kabinet wil van de huidige regeling af, omdat die te duur is en dankzij de toename van het aantal zonnepanelen in Nederland ook steeds duurder wordt. In plaats daarvan komt er een nieuwe regeling. Wiebes beloofde voor de gebruikers ervan een soepele overgang.

De minister schrijft nu aan de Tweede Kamer dat verschillende betrokken instanties bij hem zijn gekomen met ernstige zorgen. Daarom gaat hij onderzoeken hoe de nieuwe regeling "zo veel mogelijk doelgroepen" kan bedienen. "Mijn doel is een start van de nieuwe regeling per 1 januari 2021."