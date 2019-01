Timmermans hekelt uitspraken Rutte over Europese verkiezingen

Frans Timmermans hekelt het d├ędain waarmee premier Rutte de Europese verkiezingen volgens hem wegzet. De premier noemde die twee weken geleden in het programma Buitenhof niet zo relevant. "Dat valt niet te rijmen met het belang van Nederland", aldus de vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Volgens Timmermans is het in het belang van Nederland als er in Europees verband afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld duurzaamheid en innovatie. "Nederland wil afspraken maken over de reductie van CO2. Dat is voor ons land belangrijk en daar heb je het Europees Parlement bij nodig. Dan kun je niet zeggen dat het Parlement niet van belang is."

Hij wijst verder op het belang voor de Nederlandse economie. "Europa gaat over handel. Nederland leeft bij de gratie van goede, duurzame en faire handel. Dat weet Rutte ook. Dus zou hij moeten weten dat die verkiezingen, net als alle verkiezingen, belangrijk zijn."

Duurder

Deze week presenteert de Europese Commissie een duurzaamheidsplan. Dat plan gaat Nederland volgens Timmermans per saldo niet meer geld kosten. "Wie het eerst omschakelt, gaat daar het eerst de voordelen van ervaren. Wie alleen te lang wacht, is wel duurder uit", zegt hij.

Het geld dat nu al aanwezig is, moet wel beter worden gebruikt, benadrukt de Eurocommissaris. "Er is geld nodig om de economie te laten omschakelen en om een einde te maken aan kolenproductie in de EU. En voor omschakeling naar duurzame energie zijn grote investeringen nodig in grote nieuwe energienetwerken. Daarnaast moet je geld steken in het omschakelen van de auto-industrie naar een industrie gebaseerd op elektrisch rijden of waterstof."

Keuzes

De discussie over duurzaamheid moet zich volgens Timmermans nu toespitsen op een aantal scenario's waarbij de nadruk ligt op ofwel meer inspanningen als het gaat om duurzaamheid in de EU en de lidstaten, ofwel meer inspanningen elders in de wereld. Een combinatie van scenario's is volgens Timmermans ook mogelijk.

"Net zoals we hebben gedaan met de discussie over de toekomst van de Europese Unie, leggen we nu ook verschillende keuzes op tafel en nodigen we de lidstaten uit om zich hierover uit te spreken", zegt hij.

Hij wil niet per se na de verkiezingen een aparte Eurocommissaris voor duurzaamheid. "Want als het aan mij ligt, moet elke commissaris voortaan aandacht besteden aan duurzaamheid. En als ik voorzitter van de Commissie word, zal duurzaamheid een van mijn topprioriteiten zijn."

Wel vindt hij dat bijvoorbeeld het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid veel verder is dan de politiek. Daarom moeten er snel beslissingen worden genomen, benadrukt Timmermans. "Er is absoluut geen tijd te verliezen."

Duurzaamheid is geen links of rechts thema, stelt hij. Het gaat eerder over goed of fout en het moet eerlijk: "De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. En je moet mensen meekrijgen. Je kunt het niet van bovenaf opleggen. Die tijd is voorbij."