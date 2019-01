Politie waarschuwt voor nieuwe vorm van WhatsApp-fraude

De oplichter moet verschillende stappen zetten om een account over te nemen. Het begint bijvoorbeeld doordat de dader een nummer vindt op Marktplaats en belt of een berichtje stuurt met de melding dat er interesse is in een kast of fiets. In de hoop zo vertrouwen te wekken.

Rond hetzelfde moment migreert de oplichter met dat gevonden nummer het WhatsApp-account van zijn slachtoffer naar zijn eigen telefoon. Ter verificatie wordt er dan een zescijferige code opgestuurd.

Het slachtoffer wordt vervolgens met een smoesje gevraagd deze verificatiecode te delen: "Die was eigenlijk voor mijn man bedoeld". Als de code wordt opgestuurd, wordt het WhatsApp-account overgenomen en kunnen contactpersonen worden benaderd om geld over te maken.

"We zien dat dit een nieuwe vorm van fraude is", licht de politie de keuze toe om hier nu aandacht aan te besteden. Wie hierachter zit is vooralsnog onduidelijk, de politie doet er onderzoek naar.