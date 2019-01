Schilderij gestolen onder ogen van bezoekers

Een Russische dief heeft gisteren een schaamteloze kunstroof uitgevoerd. Onder de ogen van bezoekers stal hij een duur schilderij uit een museum in Moskou.

De man haalde het werk zo nonchalant van de muur dat omstanders dachten dat hij een werknemer was van de Tretjakovgalerij. Pas minuten later sloeg men alarm.

Het gaat om het schilderij Aj-Petri, de Krim, wat volgens Russische media zo'n 160.000 euro waard is. Het werd in 1908 gemaakt door Archip Koeindzji. Die schilder staat bekend om zijn magistrale weergave van licht.

Opgepakt

De dief kon overigens niet lang genieten van zijn buit: enkele uren later werd hij opgepakt en biechtte hij op dat hij het schilderij op een bouwplaats had verstopt. Het gaat om een 31-jarige man die eerder voor een drugsdelict was opgepakt.

Volgens de politie wilde de man het schilderij verkopen.