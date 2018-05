Dronken man beschadigt Repins beroemde 'Ivan de Verschrikkelijke'

In Moskou heeft een dronken museumbezoeker met een metalen paaltje ingeslagen op een beroemd schilderij van kunstenaar Ilja Jefimovitsj Repin. Daarop is tsaar Ivan de Verschrikkelijke te zien, vlak nadat hij zijn zoon heeft gedood in een woedeaanval. Het doek raakte zwaar beschadigd.

Het veiligheidsglas brak door het geweld van de 37-jarige Rus en de scherven trokken scheuren in het doek. Het kunstwerk 'Ivan de Verschrikkelijke en zijn zoon Ivan op 16 november 1581' hing in de Tretjakov-galerij.

De aanvaller is opgepakt. Zijn motief is niet duidelijk. Russische media berichten dat de man het schilderij vernielde omdat het volgens hem historisch gezien niet klopt. Hij kan tot drie jaar cel krijgen voor zijn daad.

Handen en gezicht niet beschadigd

Het incident gebeurde gisteravond kort voor sluitingstijd. Het belangrijkste gedeelte van het schilderij uit 1885, de gezichten en handen van de tsaar en zijn dode zoon, zijn niet beschadigd geraakt volgens de directie van het Russische museum. Het werk is uit het frame gehaald door specialisten en de glassplinters zijn verwijderd.

Begin deze eeuw was het doek te zien in het Groninger Museum. Een overzichtstentoonstelling van het werk van de schilder trok toen 250.000 bezoekers naar het noorden. Repin (1844-1930) is een van de belangrijkste portretschilders van het Russische realisme. Het schilderij werd in 1913 ook al eens beschadigd, toen door een man met een mes.