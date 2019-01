Migrantenboot voor kust van Sicilië bevoorraad met brood en schoenen

De Italiaanse kustwacht heeft schoenen, sokken en brood gebracht naar de Sea-Watch 3, het schip dat vorige week zaterdag 47 migranten uit de Middellandse Zee nabij Libië redde.

Volgens een woordvoerder van Sea-Watch is gisteravond bij de Italiaanse autoriteiten gevraagd om de spullen. "Er was een gebrek aan. Mensen zaten zonder kleding en schoenen aan boord", zegt hij.

Italië had eerder al beloofd de opvarenden bij te staan met onder meer medische hulp, mocht dat nodig zijn. Volgens de woordvoerder is de situatie aan boord stabiel maar zijn de migranten uitgeput, zowel fysiek als psychologisch.

Eerdere consternatie

Het schip ligt ten oosten van Sicilië, bij de stad Siracusa. Het heeft geen toestemming aan te meren in Italië. Onder minister van Binnenlandse Zaken Salvini weigert het land nog migranten op te nemen.

Wel is er in Italië kritiek op het anti-immigratiebeleid van Salvini. De Sea-Watch 3 dobberde eind vorig jaar ook bijna drie weken op zee, toen met 32 migranten aan boord. De burgemeester van Napels was toen tot ergernis van Salvini bereid de boot aan te laten meren.

Na internationale consternatie mochten de migranten uiteindelijk aan land komen in Malta. Ze werden verdeeld over acht EU-landen. Zes gingen er naar Nederland.

Bezoek met rubberboot

Nu dreigt een soortgelijke situatie. Vrijdag zei de Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio tekst en uitleg te willen van de Nederlandse ambassadeur in Rome over de Sea-Watch 3, omdat het schip vaart onder Nederlandse vlag. In een reactie zei staatssecretaris Harbers van Asielzaken dat Nederland als vlaggenstaat niet verplicht is een veilige haven voor de Sea-Watch 3 te organiseren.

Vandaag bezochten drie Italiaanse parlementsleden, een psycholoog en de burgemeester van Siracusa het schip met een rubberbootje.