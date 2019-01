Verdachte van vijf moorden in Louisiana na klopjacht opgepakt

Na een uitgebreide klopjacht heeft de Amerikaanse politie de 21-jarige verdachte opgepakt van een schietpartij in Louisiana. Daarbij kwamen gisteren vijf mensen om het leven, onder wie de ouders en de vriendin van de aangehouden man.

Hij was na de schietpartij gevlucht in de pick-uptruck van de vader van zijn vriendin. Agenten arresteerden de man zo'n 1700 kilometer verder noordwaarts in Virginia.

De vader en moeder van de verdachte werden in de slaapkamer van hun trailer doodgeschoten. In een andere plaats in de buurt van Baton Rouge, de hoofdstad van Louisiana, zou de verdachte zijn vriendin, haar vader en broer om het leven hebben gebracht. Twee jonge kinderen van 1 en 7 jaar, die ook in de woning waren, bleven ongedeerd.

Uit huis gezet

Het motief van de vermoedelijke schutter is niet bekend. Toen de politie bij de woonwagen van de ouders kwam, was de vader nog bij kennis. Hij vertelde dat hij en zijn vrouw waren neergeschoten door hun zoon.

De verdachte zou pas geleden door zijn ouders uit huis zijn gezet. Hij woonde sinds enkele weken bij zijn vriendin, haar vader en nog drie kinderen. Volgens de sheriff van Livingston Parish moest hij daar ook weg.

De politie zegt dat er geen voortekenen waren voor de schietpartijen in Louisiana. De verdachte was in het verleden alleen al eens bestraft voor drugsbezit.