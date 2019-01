Politie VS op zoek naar man die vijf mensen doodschoot

De politie in de Amerikaanse staat Louisiana is op zoek naar een man die vijf mensen zou hebben doodgeschoten, onder wie zijn ouders. Ook wordt de 21-jarige Dakota Theriot ervan verdacht dat hij een tienermeisje, haar vader en broer heeft doodgeschoten.

De man sloeg vermoedelijk toe in twee plaatsen in de omgeving van Baton Rouge, de hoofdstad van Louisiana. De verdachte is in een pick-up-truck gevlucht. Volgens de politie is de man gewapend en gevaarlijk.

Wat de aanleiding was voor de moordpartijen is niet bekend. Wel zou er voorafgaand een ruzie zijn geweest tussen de verdachte en zijn ouders.