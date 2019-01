Holocaust, het woord voor het onbeschrijflijke, is 40 jaar oud

"Het was inderdaad melodramatisch, Amerikaans", vat Van der Heijden samen. "Men zocht nog naar een beeldtaal om dit verhaal te kunnen vertellen, om ermee om te gaan. Een paar jaar later zie je dat Lanzmann het heel anders doet: die vindt dat wat je niet kunt beschrijven, je ook niet moet beschrijven. Vandaar die lange shots van rijdende treinen en stilte. Zo zie je hoe men in korte tijd een beeldtaal vindt. Dat melodrama was daarvoor nodig."

Ook Voet kan achteraf sympathie opbrengen voor de makers. "Met al zijn fouten heeft die serie wel bijgedragen aan het ogen openen van wat er heeft plaatsgevonden. Holocaust heeft bijgedragen aan de bewustwording van het leed."

Bomaanslagen op zendmasten

Alle kritiek stond de populariteit niet in de weg. In de VS waren er 120 miljoen kijkers, wereldwijd nog eens zoveel. In Nederland dongen (met uitzondering van de NCRV) alle omroepen naar de uitzendrechten. Na uitzending ontving de TROS 4500 telefoontjes van mensen die wilden doorpraten over het onderwerp. In Duitsland werd 'Holocaust' het woord van het jaar in 1979.

In de Bondsrepubliek leidde de serie tot de meeste onrust. Het werd te controversieel geacht om Holocaust op het hoofdkanaal uit te zenden, dus werd de serie op het derde net vertoond, de eerste keer dat alle regionale zenders dezelfde programmering hadden. Voorafgaand waren er bomaanslagen op zendmasten om de uitzending te verstoren, 500 agenten werden ingezet om antennes, tv-studio's en Joodse gebouwen te beschermen tegen extremisten.

Gemankeerd of niet, de serie bood een opening om over de gruwelijkheden van de nazi's te praten. Van der Heijden: "Waar de Holocaust eerst als een voetnoot in de Tweede Wereldoorlog werd gezien, is het 40 jaar later bijna volledig omgedraaid: het is hét onderwerp van de Tweede Wereldoorlog geworden. De serie speelt daar zonder enige twijfel een rol in."

Shoah

Tegenwoordig wordt ook steeds vaker het Hebreeuwse woord voor vernietiging gebruikt, Shoah. Sommigen vinden het namelijk ongepast om Holocaust te gebruiken, een woord dat oorspronkelijk stond voor een vrijwillig brandoffer aan God, terwijl daar in de oorlog absoluut geen sprake van was. Ook het Nieuw Israëlietisch Weekblad heeft als Joods blad een lichte voorkeur voor de Hebreeuwse term.

"Wij wisselen het af in het NIW", zegt hoofdredacteur Voet, "omdat je anders alleen maar Shoah, Shoah, Shoah ziet in teksten. Maar het zijn voor ons bijna synoniemen."

"Ik hang eigenlijk niet zo aan het ene begrip of het andere. Ik ben allang tevreden als mensen de inhoud van die woorden kennen, want daar ontbreekt het tegenwoordig aan", vult Voet aan. "Er waren veel genocides, in Rwanda, op de Armenen, de Rohingya, maar er is maar één Holocaust. Bij die andere ging het nooit om een door de staat ingevoerde industrie. Dat is het belangrijkste verschil."