Timmermans tegen Britten: backstop essentieel voor vrede in Noord-Ierland

Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie heeft de Britten laten weten dat de grens tussen Ierland en Noord-Ierland bij de brexit moet openblijven. Zo niet, dan is het oplaaien van geweld in Noord-Ierland, zoals tijdens de burgeroorlog in de laatste decennia van de vorige eeuw, niet te voorkomen.

Timmermans doet een moreel appèl op Britse politici om daar rekening mee te houden. "We hebben in Europa de collectieve morele en politieke verantwoordelijkheid om alles te doen om te voorkomen dat het opnieuw gebeurt", zei Timmermans tegen persbureau DPA. "Ik zou het niet begrijpen als sommige figuren in Westminster daar onverschillig aan voorbijgaan. Dat snap ik gewoon niet."

Goedevrijdagakkoord

Ook de Britten willen de grens tussen Ierland en Noord-Ierland het liefst openhouden. Dat is in 1998 ook afgesproken in het Goedevrijdagakkoord, dat een eind maakte aan de Noord-Ierse burgeroorlog. Daar komt nog bij dat open grenzen goed zijn voor de economie van beide Ierlanden.

Maar als de Britten uit de EU stappen, wordt de grens tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland een grens tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. De EU wil daar hoe dan ook controle over houden. In het uittredingsakkoord is daarom een vangnet opgenomen, de 'backstop'.

Wat dat precies is, leggen we uit in deze video: