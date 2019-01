Excuses prins Philip aan gewonde vrouw auto-ongeluk

Prins Philip heeft zijn excuses aangeboden aan de vrouw die hij anderhalve week geleden aanreed, waarbij zij een gebroken pols opliep. Hij schreef haar een brief waarin hij zegt dat het incident hem erg spijt en dat hij berouw voelt. Ook wenst hij haar een voorspoedig herstel en schrijft hij dat hij wat overstuur was na het ongeluk.

De 97-jarige prins, echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth, zei dat hij de auto waarin de vrouw zat niet had gezien door de felle zon. De brief, gedateerd op 21 januari, staat in de Britse krant The Mirror.

"Ik maak vaak gebruik van dat kruispunt en ben me ervan bewust hoeveel verkeer er op die weg rijdt", schrijft de prins. "Normaal zou ik het verkeer wel hebben gezien, maar nu blijkbaar niet. Ik heb berouw over de gevolgen."

'Aardig gebaar'

De 46-jarige vrouw spreekt in een reactie op de brief van "een aardig gebaar". Overigens was het volgens haar geen zonnige dag, maar was het juist bewolkt. "Maar hij probeert het ongeluk te verklaren en dat waardeer ik, of ik het er nou wel of niet mee eens ben."

Philip botste op 17 januari tegen de auto toen hij uit een uitrit kwam van landgoed Sandringham, in Norfolk, een landgoed van de koninklijke familie. De Land Rover Freelander van de prins kantelde en de prins werd door een passerende automobilist uit zijn auto geholpen. Hij raakte niet gewond.

Wel ontstond er een flinke ravage: