Prins Philip kort na aanrijding weer de weg op, zonder autogordel

De politie in Norfolk heeft de Britse prins Philip een reprimande gegeven omdat hij gisteren zonder veiligheidsgordel achter het stuur zat. Donderdag was de 97-jarige prins betrokken bij een auto-ongeluk waarbij zijn Range Rover kantelde. Philip bleef daarbij ongedeerd, in tegenstelling tot een passagier in de andere auto die bij de aanrijding betrokken was. Zij brak haar pols.

Britse tabloids plaatsten gisteren foto's van Philip die zonder gordel bij de ingang van het koninklijk landgoed Sandringham reed. Die foto's leidden tot een storm van kritiek van mensen die vonden dat de hertog van Edinburgh zich onverantwoordelijk gedroeg, zo kort na het ongeluk.

"De chauffeur heeft passende woorden van advies gekregen", zegt een woordvoerder van het koninklijk huis tegen de BBC. "Dat doen we altijd wanneer beelden van dit soort overtredingen ons onder de aandacht worden gebracht."

'Geen excuus'

Het onderzoek naar het ongeluk van donderdag loopt nog. Getuigen zeggen dat de prins uit een zijweg bij Sandringham kwam, zonder rekening te houden met het verkeer.

De 46-jarige vrouw die gewond raakte bij de aanrijding zegt tegen The Sunday Mirror dat Philip geen excuses heeft aangeboden. "Dit was zo traumatisch en pijnlijk. Ik had meer verwacht van de koninklijke familie." Buckingham Palace zegt dat de bestuurder van de andere auto en de gewonde passagier beterschap is gewenst.

Toch vraagt de vrouw zich af of het uitblijven van persoonlijke excuses betekent dat Philip geen spijt heeft. "Ik hou van de royals, maar ik voel mij genegeerd en heb erg veel pijn. Hoe moeilijk is het voor hem en de koningin om een kaartje en een bos bloemen te sturen?", citeert de krant haar.