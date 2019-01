Tientallen massagraven ontdekt in Congo

In het westen van Congo zijn meer dan vijftig massagraven ontdekt. Dat meldt het VN-Mensenrechtenbureau UNJHRO in Congo. De graven zijn het gevolg van etnisch geweld in de westelijke provincie Mai-Ndombe, afgelopen december.

"Er zijn meer dan vijftig massagraven, maar we hebben ook individuele graven geïdentificeerd in Mai-Ndombe", zegt de directeur van het mensenrechtenbureau. Hoeveel lichamen er in de graven liggen is nog niet duidelijk. "Het lijkt erop dat het om veel doden gaat", zegt de directeur. Volgens hem bevat een massagraf vijf tot vele honderden lichamen.

De autoriteiten in Congo zeggen dat na de vondst van de graven een onderzoek is gestart. "Er zijn soldaten en agenten gedood", zegt de regionale legercommandant tegen persbureau AFP. "De daders hebben de wapens van soldaten en agenten gebruikt om ze zelf mee af te slachten."

Grondruzie

Het geweld in december volgde op onenigheid tussen twee gemeenschappen na een begrafenis van een lokaal stamhoofd. Eerder deze maand meldde de VN dat zeker 890 mensen om het leven zijn gekomen bij het etnische geweld.

De VN zei vorige week op basis van "betrouwbare bronnen" dat dat zou zijn gebeurd in vier dorpen die horen bij de stad Yumbi. Zo'n 465 huizen en gebouwen werden platgebrand of geplunderd. Naar schatting 16.000 mensen sloegen na het geweld op de vlucht en gingen naar buurland Congo-Brazzaville.