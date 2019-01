Bruut geweld en verkrachtingen in Zimbabwe, 'een verhaal zonder hoop'

"Met James gaat het goed", vertelt Vermeulen. "Maar zijn familie, die thuis achterbleef, kreeg bezoek van acht zwaarbewapende mannen, vermoedelijk van de militaire inlichtingendienst. Ze wilden weten waar hij was. Zijn neef heeft verwondingen op zijn rug, en ook zijn grootmoeder werd geslagen. Die vrouw is 87."

Dat de inval iets te maken heeft met de NOS-reportage, vermoedt Vermeulen niet. "De inval past binnen een patroon van verhalen die we ook van andere activisten in Zimbabwe hebben gehoord."

Intimidatie

Chidakwa is één van de weinige activisten in Zimbabwe die zijn verhaal aan een journalist wilde vertellen. "We hebben heel veel mensen benaderd", zegt Vermeulen. "Maar die wilden ons niet spreken. Natuurlijk vonden zij dat we over het geweld moeten berichten, maar die overtuiging legde het af tegen hun angst voor mogelijke maatregelen."

Eerder deze week werd duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn van praten met de media. Na het verschijnen van een reportage op de Britse tv over een safehouse voor activisten vond in datzelfde huis een inval plaats. Twintig mensen werden opgepakt. "Of dat toeval was of een gerichte actie is niet zeker", zegt Vermeulen. "In ieder geval is de stress daardoor flink toegenomen. De intimidatie van de overheid is enorm effectief."

Verhaal zonder hoop

"Het contrast is groot met een jaar geleden", zegt Vermeulen. De hoop die veel Zimbabwanen toen hadden, nadat dictator Robert Mugabe na 37 jaar met een coup werd afgezet, is nergens meer te bespeuren. "Mensen klampen me aan", vertelt Vermeulen. "Ze vragen me of ik geen baan voor hen kan regelen in Zuid-Afrika."

Of de protesten tegen de overheid ondanks de intimidatie ook de komende tijd doorgaan is afwachten. "Er zijn wel nieuwe betogingen aangekondigd", zegt Vermeulen. "Maar de hardcore activisten zitten vast. De ruggengraat van het protest is gebroken. Eigenlijk is dit een verhaal zonder hoop."