Vlaggen halfstok en minuut stilte voor Spaanse peuter Julen

Later vandaag worden de resultaten bekendgemaakt van de autopsie die vanochtend op het lichaam van Julen is uitgevoerd. "Die autopsie is een standaardprocedure", zegt correspondent Rop Zoutberg. Volgens de autoriteiten wijst de positie waarin het lichaam is aangetroffen erop dat de peuter een vrije val van 71 meter heeft gemaakt.

Ook loopt er nog een gerechtelijk onderzoek naar de omstandigheden waardoor het jongetje in de illegaal gegraven put kon vallen. "Er zijn nog een hoop vragen die beantwoord moeten worden."

Moeizame reddingsactie

Julen viel in de put bij een familiebezoek in het berggebied rond Totalán. De reddingsactie werd keer op keer vertraagd door het moeilijk begaanbare terrein en de harde steengrond. Gisteren werd duidelijk dat Julen bijna was bereikt via een tunnel die naast de put werd gegraven. Om de laatste meters te overbruggen moesten meerdere keren harde stukken steen met kleine explosies worden opgeblazen.