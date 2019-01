Reddingswerkers bezig met laatste meters naar peuter Julen

In de buurt van de Spaanse stad Málaga zijn reddingswerkers bijna aangekomen bij de vermiste peuter Julen, die vermoedelijk in een diepe put vastzit. Ze moeten nog ongeveer twee meter horizontaal graven, en dat gaat nog wel even duren. Intussen is de kans erg klein dat Julen nog leeft.

De peuter verdween vorige week zondag toen hij met zijn familie een wandeling maakte in het berggebied rond het plaatsje Totalán. Zijn ouders zeggen dat hij in een 110 meter diepe put is gevallen.

Honderden reddingswerkers proberen de jongen te vinden. Ze begonnen gisteravond om 18.00 uur met de laatste uitdaging, het horizontaal uitgraven van een stuk van bijna vier meter.

Explosies

Het reddingswerk liep de afgelopen dagen steeds vertraging op, onder meer doordat de bodem erg hard is. Ook nu is het voor de hulpverleners niet eenvoudig om bij Julen te komen; de afgelopen uren moesten twee keer met kleine explosies harde stukken steen worden opgeblazen.

Volgens voorzichtige schattingen wordt de peuter komende nacht rond 04.00 uur bereikt.