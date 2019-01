Filipijnse moslims kiezen voor meer autonomie

Kiezers in vijf provincies op het zuidelijke Filipijnse eiland Mindanao hebben met een duidelijke meerderheid gestemd voor een nieuwe door moslims geleide regio in het land. Volgens de kiescommissie stemde ruim 80 procent van de kiesgerechtigden voor de nieuwe autonome regio Bangsamoro.

Het referendum werd afgelopen maandag gehouden en was het resultaat van een gezamenlijk plan van de Filipijnse regering en de Moro-separatisten in Mindanao. Een deel van het eiland gaat al vier decennia gebukt onder geweld van verschillende terroristische groeperingen, zoals het aan IS gelieerde Abu Sayyaf.

Het plan werd bijna vijf jaar geleden al door de opstellers ondertekend. Pas vorig jaar keurde het Congres het plan goed. De voormalige Moro-rebellen krijgen meer autonomie, een eigen regering en parlement en financiƫle steun van de Filipijnse overheid om de economie aan te zwengelen. In ruil daarvoor geven ze hun streven naar onafhankelijkheid op en worden zo'n 30.000 tot 40.000 strijders ontwapend.

Bloedige strijd

De strijd tussen separatisten en regeringstroepen kostte de afgelopen veertig jaar het leven aan zo'n 150.000 mensen. De laatste grote opstand was in 2017, toen militanten de stad Marawi aanvielen. Het regeringsleger van de Filipijnen wist ze na vijf maanden, met steun van de Verenigde Staten en Australiƫ, te verdrijven. Bij de gevechten kwamen toen zo'n 1200 mensen om het leven, vooral islamitische strijders. Nog altijd is de staat van beleg op het eiland van kracht.

Het Moro Islamitisch Bevrijdingsfront (MILF), dat de extremistische strijders in Marawi overigens niet steunde, gaat de regio de komende tijd besturen. Over drie jaar, in 2022, kan de bevolking naar de stembus voor een zelfgekozen bestuur.