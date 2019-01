Oscar-organisatie trekt nominatie omstreden kindermoordfilm niet in

De organisator van de Oscars trekt niet de nominatie in van de film Detainment over de moord op de Britse peuter James Bulger in 1993. De moeder van het slachtoffer wil dat de nominatie wordt ingetrokken en een petitie om de film te schrappen is meer dan 130.000 keer ondertekend.

De Academy, heeft nu voor het eerst gereageerd op de oproep. In een verklaring schrijft de Oscar-organisatie "diep geraakt en bedroefd" te zijn door de tragedie die James' familie is overkomen, maar dat de nominatie dus niet wordt ingetrokken. "De Academy beïnvloedt het stemproces op geen enkele manier", staat in de verklaring.

Afweging Academy-leden

"Detainment was verkozen door leden van de Academy. "Bij het maken van hun keuzes maken alle individuele leden hun eigen afweging op basis van creatieve, artistieke en technische punten. We begrijpen dat dit de pijn van de familie niet kan verlichten. Toch hopen we hiermee onze neutrale rol duidelijk te maken", schrijft de organisatie.

In de film wordt het politieverhoor nagespeeld van de twee tieners die de tweejarige James ontvoerden uit een winkelcentrum en hem daarna martelden en doodden. James' moeder Denise Fergus zegt te walgen van de nominatie. De filmmaker heeft nooit contact met haar opgenomen en nu moet ze de moord opnieuw beleven, schrijft ze op Twitter.