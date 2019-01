Moeder wil film over kindermoord op James Bulger geschrapt van Oscarnominaties

De moeder van de in 1993 vermoorde peuter James Bulger wil dat een film over de zaak wordt geschrapt van de lijst met Oscarnominaties. De dertig minuten durende film Detainment is genomineerd voor Beste Korte Film.

Denise Fergus, de moeder van James, zegt te walgen van de nominatie. Op Twitter schrijft ze dat de filmmaker nooit contact heeft opgenomen over het maken van een film, en dat ze nu de brute moord op haar kind moet herbeleven.

Een petitie waarin wordt opgeroepen de film nergens te vertonen en de nominatie terug te trekken is inmiddels meer dan 130.000 keer ondertekend.

In de film wordt aan de hand van originele transcripties het politieverhoor gevolgd van Jon Venables en Robert Thompson, de twee tienjarige moordenaars van de peuter. Ze ontvoerden de tweejarige James in een winkelcentrum in de buurt van Liverpool. De peuter werd gemarteld op een spoorbaan, waarna hij overleed.