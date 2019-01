Twee tieners groepsmishandeling Spijkenisse blijven vastzitten

Vier van de zes tieners die deze week werden aangehouden voor betrokkenheid bij een ernstige mishandeling in Spijkenisse zijn vrijgelaten. De twee andere verdachten blijven voorlopig vastzitten, heeft de rechter-commissaris besloten.

Het slachtoffer van de groepsmishandeling, een jongen van 14, werd vorige week vrijdagavond in elkaar geslagen door een groepje tieners. Hij werd geslagen en geschopt, ook toen hij op de grond lag. Beelden van de mishandeling gingen rond op sociale media.

Naar aanleiding van de beelden begon de politie een onderzoek, wat leidde tot de aanhouding van zes jongens. De rechter-commissaris heeft nu besloten om twee van hen in hechtenis te houden omdat zij het grootste aandeel in het geweld zouden hebben gehad. De andere vier zijn voorwaardelijk vrij en blijven verdachten.

Uit het voorlopige onderzoek is volgens de politie gebleken dat het slachtoffer met een van de verdachten had afgesproken om een ruzie uit te vechten. Die verdachte nam echter meerdere kompanen mee, die met zijn allen de 14-jarige jongen aanvielen. Het slachtoffer liep een gebroken neus, een scheur in zijn oor en blauwe plekken op.