Giften van buiten de EU aan politieke partijen verboden

Subsidie

Het kabinet wil later een wetsvoorstel doen om de positie van politieke partijen verbeteren. De bedoeling is dat partijen pas subsidie kunnen krijgen als zij bij verkiezingen ten minste één zetel in de Kamer hebben gekregen. Afsplitsingen van fracties komen dan dus niet meer in aanmerking voor subsidie. Minister Ollongren wil zo afsplitsingen in het parlement tegengaan. Behalve regels over de financiering, komen er ook voorschriften voor de organisatie van partijen en digitaal campagne voeren.