Grieks parlement aanvaardt compromis Macedonië

Het Griekse parlement heeft met een kleine meerderheid van stemmen het compromis aanvaard over de naamswijziging van het buurland Macedonië. Daarmee komt een eind aan een strijd van bijna 30 jaar over de naam van het land, die normale betrekkingen tussen de buurlanden in de weg stond.

Premier Tsipras sloot vorig jaar een akkoord met de Macedonische premier Zaev, om de naam Macedonië te veranderen in Noord-Macedonië, of voluit 'Republiek Noord-Macedonië'. Griekenland drong aan op de naamsverandering, omdat een Griekse noordelijke provincie ook Macedonië heet.

De kwestie kreeg nog een extra lading omdat Alexander de Grote in Macedonië geboren is. Veel Grieken vreesden dat hun buurland juist door de naam Macedonië aanspraak zou kunnen maken op grondgebied in het noorden van Griekenland en dat het land ook belangrijk deel van de Griekse geschiedenis zou kapen.

Overwinning Tsipras

Het compromis Noord-Macedonië werd aanvaard met 153 tegen 146 stemmen. Tot het laatste moment was er fel verzet van Grieken die de hele naam Macedonië niet accepteren van een buurland.

Het gevolg van de aanvaarding van dit compromis is ook dat Griekenland niet langer een toetreding van Macedonië tot de NAVO en mogelijk later ook de EU zal blokkeren. Dit alles is een diplomatieke overwinning voor premier Tsipras, die na de stemming onmiddellijk complimenten kreeg van Europese regeringsleiders.