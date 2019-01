Kabinet: we gaan uitspraak in Urgenda-zaak uitvoeren

Het kabinet blijft erbij dat het de klimaatdoelen voor volgend jaar wil halen. Minister van Nieuwenhuizen zei na afloop van het kabinetsberaad dat "we gewoon het vonnis moeten uitvoeren". Ze doelde daarmee op de uitspraak van het hof in de Urgenda-zaak, waartegen het kabinet overigens wel in cassatie is gegaan.

Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde vandaag dat Nederland de doelen niet gaat halen. Van Nieuwenhuizen zei dat de opgave groter is dan verwacht en dat de uitdaging ook groter is.

Op de vraag of ze garandeert dat het vonnis echt wordt uitgevoerd, zei ze dat ze het woord "garantie" niet in de mond wil nemen. Het kabinet zal in april met voorstellen voor maatregelen komen en de minister wil niet vooruitlopen op dat pakket.

In de praktijk niet haalbaar

Achter de schermen was de afgelopen dagen te horen dat het kabinet er zelf ernstig rekening mee houdt dat de doelen in de praktijk niet haalbaar zijn.

Deze week werd gespeculeerd over maatregelen als het verlagen van de maximale snelheid. Van Nieuwenhuizen zei daarover dat je nog tientallen andere maatregelen kunt noemen, maar dat het kabinet nu nog niet kan inschatten wat het meest effectief is. "Maar ook het draagvlak vinden we ontzettend belangrijk."

Volgens Van Nieuwenhuizen is het ondenkbaar dat de burger niks gaat merken.