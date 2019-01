Waarom zou je geen griepprik halen als je in een ziekenhuis werkt?

Het aantal griepprikken onder personeel van ziekenhuizen neemt weliswaar toe, maar de overgrote meerderheid heeft dit jaar toch geen vaccinatie gehaald, zo werd vanochtend bekend. Dat terwijl je misschien zou verwachten dat mensen in de zorg wel gehoor geven aan zo'n oproep. Nu haalt slechts 24 procent de prik, hoe kan dat?

Bij het Isala Ziekenhuis in Zwolle willen de meeste medewerkers niet openlijk vertellen over hun motivatie om de prik over te slaan. Ze lijken zich een beetje te schamen en een enkeling geeft toe dat hij de griepprik eigenlijk wel had moeten nemen.

Een arts vertelt dat hij de voorlichting in het ziekenhuis wat opdringerig vindt. Verplegers gaan in het ziekenhuis met mobiele 'prikkarren' langs, zodat het mensen geen tijd kost om de prik te halen, en dat schoot bij hem in het verkeerde keelgat. Hij wil zelf de beslissing nemen en vindt deze benadering te pushy.

Een verpleegkundige zegt dat een familielid een paar jaar geleden is overleden aan de griep, terwijl hij wel was ingeënt. "Sindsdien geloof ik er niet meer in." Een secretaresse vertelt dat ze weinig contact heeft met patiënten en dat ze hem daarom niet heeft genomen.

Virus overdragen

Met enquêtes is ook aan de werknemers gevraagd wat hun redenen zijn waarom ze zich niet laten inenten. Argumenten als "ik heb vorig jaar al griep gehad en ben nu dus beschermd", "ik heb het vorig jaar het vaccin gehaald en kreeg toch griep" en "ik heb nooit griep, ben er niet vatbaar voor", passeren daar de revue.

Hoewel het ziekteverzuim erdoor afneemt, is de gezondheid van het personeel niet de belangrijkste reden voor vaccinaties, zegt Joep Luijten, arbo-arts en organisator van de griepprikcampagne bij het ziekenhuis in Zwolle.

De griepprik moet vooral patiënten beschermen. "In ziekenhuizen liggen ernstig zieke patiënten voor wie een griep vervelend kan uitpakken en daarom is het van groot belang dat het griepvirus daar niet verspreidt. Met het inenten van personeelsleden kunnen we voorkomen dat ze het virus overdragen aan de patiënten."