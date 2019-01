Boerenorganisaties uit heel Europa voeren actie tegen vrije handel

Een groep Europese boeren wil af van de vrije markt voor agrarische en dierlijke producten. De vrije handel verzwakt de positie van boeren wereldwijd en geeft meer macht aan multinationals, stellen 26 boeren- en maatschappelijke organisaties uit heel Europa. Ze tekenen vandaag een 'boerenverklaring' tegen vrijhandelsverdragen.

Vanuit Nederland doen onder andere de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en Milieudefensie mee. De Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) doet niet mee.

De actievoerende boeren uit Duitsland, Belgiƫ, Frankrijk, Nederland en Luxemburg demonstreren vandaag met tractoren aan de Belgisch-Duitse grens en doen een oproep tot een "eerlijker" wereldhandelsbeleid. "Er zijn hier zo'n honderd mensen", vertelt melkveehouder Hans Geurts die erbij is.

Concurrentieslag op prijs

Geurts is ook bestuurder bij de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Hij vertelt wat de kritiek van boeren is op vrijhandelsverdragen als CETA, het handelsverdrag tussen de EU en Canada. "Het punt is dat wij aan allerlei duurzaamheidseisen moeten voldoen en tegelijkertijd moeten concurreren met boeren die die strenge eisen niet hebben." Hij stelt dat Europese boeren bezig zijn de concurrentieslag op prijs te verliezen.

"In Amerika mogen ze bijvoorbeeld nog altijd hormonen spuiten in dieren", zegt hij. "In Nederland mag dat niet, wat ik begrijp. Maar dan moet je het goedkopere Amerikaanse vlees of de Amerikaanse melk hier ook niet toelaten." De boerenorganisaties zijn volgens Geurts niet tegen handel, "maar het moet wel eerlijk zijn."

Boeren verdienen toch ook aan de export?

LTO doet niet mee aan de actie. "Wij zijn juist voor vrije handel", zegt een woordvoerder tegen de NOS. "Wij zijn bij uitstek een exportland, zeker als het gaat om groenten en fruit."

LTO herkent wel dat dat "de maatschappij steeds hogere eisen stelt aan landbouwproducten, terwijl de burger in de supermarkt kiest voor het goedkoopste product". Volgens de organisatie is het daarom belangrijk dat consumenten hun gedrag veranderen. "Die zouden bereid moeten zijn om een meerprijs te betalen als boeren extra inspanningen leveren bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid."