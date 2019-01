'Defensie wist van de problemen met de burnpits in Afghanistan'

Minister Bijleveld van Defensie zei vorige week dat haar ministerie nooit klachten heeft ontvangen van militairen die gezondheidsproblemen hadden door burnpits (brandende afvalhopen) in Afghanistan. Dat klopt niet, stelt het Dagblad van het Noorden.

De krant zegt dat het bewijs in handen heeft dat een aantal militairen zich wel degelijk met klachten heeft gemeld. Ook beschikt de krant naar eigen zeggen over correspondentie met Defensie waarin de blootstelling aan giftige stoffen door burnpits wordt erkend en waarin ook de relatie met medische aandoeningen wordt gelegd.

Uruzgan

Deze burnpits zijn brandende afvalhopen. Daarop werd onder meer medisch afval en werkmateriaal verbrand op de militaire basis die Nederland had in Uruzgan in Afghanistan.

De krant citeert uit een van de meldingen. "Cliƫnt is van mening dat Defensie aansprakelijk is voor de gezondheidsschade die hij heeft opgelopen ten gevolge van blootstelling aan giftige stoffen uit de verbrandingsovens op de luchtmachtbasis Kandahar, in de periode dat hij naar Afghanistan uitgezonden is geweest."

Standaardformulier

Volgens het Dagblad van het Noorden gebruikte Defensie zelfs standaardformulieren voor de registratie. Zo'n formulier had als titel 'Personeelsregistratieformulier blootstelling vrijkomende stoffen locatie burnpit, Kandahar Air Field, Afghanistan'.

Het ministerie zegt in een reactie erbij te blijven dat er geen meldingen bekend zijn. Een woordvoerder herhaalt de oproep van de minister aan mensen met klachten zich alsnog te melden. Volgens de woordvoerder zijn de registratieformulieren geen echte meldingen. Het gaat om een soort 'personeelsformulieren', die zijn uitgereikt aan mensen die in Uruzgan in aanraking zijn gekomen met verbranding van afval, zegt Defensie.

Vorige week werd bekend dat tientallen Nederlandse militairen denken dat ze tijdens hun uitzending in Afghanistan kanker hebben gekregen door burnpits. Ze hadden zich gemeld bij jurist Ferre van de Nadort, die onderzoek naar de burnpits in Kamp Holland heeft gedaan. Kamp Holland was van juli 2006 tot en met juli 2010 een Nederlandse legerbasis in de Afghaanse provincie Uruzgan.