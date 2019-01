Sluiting Duitse kolencentrales dreigt: 'Dit is niet goed doordacht'

Wat moet hier de bruinkolen gaan vervangen? De landelijke regering heeft de regio al miljarden toegezegd voor de Strukturwandel, de structurele transitie van de regio. Er is sprake van een grote batterijenfabriek voor elektrische auto's, die in de Lausitz gebouwd gaat worden. En van een pantserdivisie van het leger en overheidsdiensten die naar de Lausitz gaan.

Plannen, maar nog niks concreets, en dat is vooral voor de jongeren in Peitz en omgeving vervelend. "Ik vind het moeilijk om over de toekomst na te denken", zegt Otto van 17 (die zijn achternaam liever voor zich houdt).

Hij wordt in de kolencentrale opgeleid tot technicus. "Het liefst zou ik ook hier blijven werken. Hier is mijn Heimat, mijn familie, vrienden. Daarnaast is het ook mooi, we hebben het bos voor de deur. Maar ja, als de centrale verdwijnt, weet ik niet of er nog werk voor me is."