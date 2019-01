Duitse politie neemt met 'Hitler' gesigneerde aquarellen in beslag

De Duitse politie heeft bij een veilinghuis in Berlijn drie aquarellen in beslag genomen die zijn ondertekend met 'A. Hitler'. Onderzocht wordt of er sprake is van vervalsingen.

De drie werken moesten op een veiling minimaal 4000 euro per stuk opbrengen. Het gaat om drie landschappen: twee berglandschappen in de Alpen en een afbeelding van de Rijn. Ze zijn gedateerd in 1910 en 1911 en hebben een 'certificaat van echtheid'.

Volgens Duitse media is er in ieder geval twijfel over de handtekening onder de aquarellen, die er totaal anders uitziet dan de handtekening van Adolf Hitler van voor 1914. Ook komt het handschrift niet overeen met dat van de nazileider en de letters verschillen onderling ook nog eens in stijl: soms zijn het cursieve letters en soms blokletters.

Volgens een woordvoerder van het veilinghuis hebben de werken geen artistieke waarde: