KPN sluit alle winkels van Telfort in mei

KPN wil in mei stoppen met alle Telfortwinkels, heeft het bedrijf bevestigd na berichtgeving van Telecompaper. Vanaf die datum zijn de Telfort-producten ook niet meer te koop.

De sluiting komt niet uit de lucht vallen. Deze maand maakte het telecombedrijf bekend dat het zou stoppen met de merken Telfort en XS4all. Vooral bij internetprovider XS4all leidde dat tot protesten.

In de Telfortwinkels werken in totaal 207 mensen, van wie 128 met een contract. De rest bestaat uit tijdelijke krachten. KPN gaat hen begeleiden naar ander werk, al dan niet binnen KPN. De bedoeling is dat een groot deel van de medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd en die dat willen, herplaatst wordt. Dat kan zijn naar een KPN-winkel of bij de klantenservice.

Hoewel de winkels verdwijnen en er geen nieuwe producten meer worden verkocht, verdwijnt Telfort niet direct helemaal. Voor bestaande klanten verandert vooralsnog niets, voor problemen kunnen ze terecht op telfort.nl en bij de klantenservice.