Negen maanden cel geëist tegen oud-bestuurder KPMG

Het Openbaar Ministerie heeft negen maanden onvoorwaardelijke celstraf geëist tegen oud- KPMG-bestuurder Jaap van Everdingen. Het is de strafeis in een grote zaak die ook de komende dagen behandeld zal worden, na vijf jaar onderzoek door het OM.

Fraude

Kern van de zaak is de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van het accountantskantoor langs de A9 in Amstelveen, enkele jaren terug. Een dochteronderneming van KPMG was verantwoordelijk voor de bouw, maar daarbij is volgens het Openbaar Ministerie gefraudeerd met de belastingaangifte.

Naast Van Everdingen staan nog drie andere verdachten voor de rechter: ex-KPMG-bestuurder Pim Botterman, projectontwikkelaar Fred Meijer en zijn medeaandeelhouder Leon Bots.

Tegen Botterman is een taakstraf van 180 uur geëist vanwege betrokkenheid bij fraude. Meijer moet volgens het OM een onvoorwaardelijke celstraf van zes maanden krijgen wegens valsheid in geschrifte. Bots hoorde een taakstraf van 120 uur of een hechtenis van 60 dagen tegen zich eisen vanwege witwassen.

13,5 miljoen

Door de fraude met de belastingaangifte rond de bouw van het nieuwe hoofdkantoor is bij elkaar 13,5 miljoen euro aan de neus van de Belastingdienst voorbij gegaan. Het OM neemt dit extra hoog op omdat het om een accountantskantoor gaat, dat de boekhouding van bedrijven scherp moet controleren, daarbij de regels moet volgen en daarom een voorbeeldfunctie heeft.

Eerder werd ook KPMG zelf onderzocht, maar het bedrijf schikte in 2017 al voor 8 miljoen euro en wordt dus niet meer vervolgd. Ook betaalde het kantoor het belastingvoordeel dat het behaald zou hebben, 13,5 miljoen euro, terug aan de Belastingdienst.

Overigens bekende het bedrijf daarbij geen schuld, maar het noemde de verwijten en de omvang van het bedrag wel 'pijnlijk'.

Persoonlijk aansprakelijk

De zaak die de komende dagen dient, draait om de natuurlijke personen die het OM verantwoordelijk houdt voor de misstanden. Dat is niet uitzonderlijk, benadrukt het OM: het is standaard om te onderzoeken of ook personen die bij de zaak betrokken zijn strafrechtelijk vervolgd kunnen.

Zelf spreken de verdachten tegen dat ze iets verkeerd hebben gedaan. "Dit dossier stond totaal niet op de radar bij ons als iets waarmee iets mis zou zijn", aldus Van Everdingen.

Hij was verrast toen de opsporingsdiensten een paar jaar terug op de stoep stonden, vertelde hij in de rechtbank. "Toen mijn vrouw me in paniek belde dat ik nu naar huis moest komen omdat er anders bij ons ingebroken zou worden, ben ik snel gekomen. Ik had geen idee waarover het ging."