Meerderheid personeel steunt sluiting Bronovo, maar niet tempo waarin

Een grote meerderheid van de betrokkenen stemt in met de plannen van het Haaglanden Medisch Centrum om het Bronovo-ziekenhuis eerst in de weekenden te sluiten en daarna helemaal op te doeken. Vandaag wordt dat besluit bekendgemaakt aan het personeel van de drie ziekenhuizen die onder het HMC vallen.

De Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de Verpleegkundige Adviesraad en de Medische Staf van het HMC hebben schriftelijk op de plannen gereageerd. Al die reacties zijn in bezit van de NOS. Bij alle partijen zijn er wel grote zorgen over de snelheid waarmee de raad van bestuur de voornemens wil doorzetten. Zo moet het Bronovo ziekenhuis al per 1 juli in de weekeinden dicht.

Dat betekent dat per die datum alle acute zorg die nu in het Bronovo wordt verleend overgeheveld moet zijn naar het Westeinde ziekenhuis in de Haagse binnenstad. Het gaat om bijna 2000 bevallingen, 7500 acute opnames en 27.000 bezoeken aan de Spoedeisende Hulp per jaar.

Er bestaan grote twijfels of dat wel mogelijk is zonder dat de patiëntveiligheid in het geding komt. Het Westeinde kampt met ernstig personeels- en ruimtegebrek en er is ook niet genoeg parkeergelegenheid.

Ondernemingsraad

In een heel korte verklaring schrijft de ondernemingsraad op 17 januari 2019 aan bestuursvoorzitter Paul Doop: "Binnen de ondernemingsraad is er draagvlak om scenario twee nader uit te werken." Daarin wordt het Bronovo per 1 juli 2019 dus een weekziekenhuis waaruit alle acute zorg is weggehaald, en gaat het circa twee jaar later helemaal dicht.

De OR noemt het "essentieel" dat de raad van bestuur "de tijd neemt die nodig is om scenario twee zo goed mogelijk uit te werken. De patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg, voor zowel patiënt als personeel, dienen hierbij gewaarborgd te zijn."

Ook de Cliëntenraad van het HMC steunt de plannen van het bestuur. Het Bronovo mag van de cliënten op korte termijn een weekziekenhuis worden en op wat langere termijn kan het gesloten worden. De Cliëntenraad uit wel kritiek op de manier waarop het HMC-bestuur tot nu toe overlegd heeft over de plannen en hekelt de snelheid waarmee die er doorgedrukt worden.

"Wij kunnen gezien bovenstaande overwegingen dan ook niet instemmen met de eerdergenoemde termijnen dan nadat uitwerking in een zorgvuldig gevoerd proces met interne en externe partijen heeft plaatsgevonden", schrijft de Cliëntenraad in een brief van 18 januari aan de raad van bestuur.

Verpleegkundigen

"De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) staat positief tegenover de herstructurering", schrijft de VAR op 17 januari aan bestuursvoorzitter Doop. Ook de verpleegkundigen vinden het een goed idee om alle acute zorg in het Westeinde te concentreren en van het Bronovo in eerste instantie een ziekenhuis te maken dat tijdens werkdagen open is en het daarna helemaal te sluiten.

Maar ook de VAR zet kanttekeningen. Zo wil de raad graag onderbouwd zien dat "de ernstige personele tekorten" in het Westeinde opgelost zijn als alle acute zorg van het Bronovo verplaatst is naar het Westeinde. De verpleegkundigen maken zich ook zorgen over de patiëntveiligheid, vooral in het kraamcentrum.

Dat verhuist eerst van het zes jaar geleden door koningin Máxima geopende moeder-kind centrum in het Bronovo naar een noodgebouw bij het Westeinde - dat nog gebouwd moet worden - en dan naar een nieuwe plek in het Westeinde. De verpleegkundigen vrezen dat door die twee verhuizingen risico's ontstaan.

Medisch specialisten

Voorzitter Bastiaan Sorgdrager van de Vereniging Medisch Staf Haaglanden MC heeft de medisch specialisten via een enquête om hun mening gevraagd over de reorganisatieplannen. Bijna negen op de tien specialisten heeft meegedaan aan de enquête. Voor het omvormen van het Bronovo in een weekziekenhuis bestaat ruime steun (86 procent voor). Maar voor sluiting van het Bronovo is de steun veel minder (62 procent).

De minderheid die tegen sluiting van het Bronovo is, vindt dat het plan onvoldoende onderbouwd is. Ook vindt die groep dat andere mogelijkheden, zoals het omvormen van het Bronovo tot een centrum voor planbare zorg, niet voldoende onderzocht zijn.

Verder bekritiseren ook de medisch specialisten - niet alleen de tegenstanders van sluiting van het Bronovo - de snelheid waarmee de betrokkenen hun mening over de reorganisatieplannen moeten geven. Het te snel doorvoeren van de plannen, "waarbij de kwaliteit en veiligheid van zorg in het geding kunnen komen", vinden zij ongewenst.