Achter alle wereldrecords van Cambodja schuilt de geest van dictator Hun Sen

Door zijn jeugdgroep wereldrecords te laten behalen, probeert Hun Sen zijn land positief uit te lichten, denkt correspondent Michel Maas. "Hij is een dictator", benadrukt hij. "En in dat licht zouden we alle records ook moeten zien. Andere dictators nemen kleine kindjes op de arm, Hun Sen gebruikt wereldrecords als propaganda." De rijstcake werd geproduceerd na maanden van protesten over de parlementsverkiezingen van 2013.

Sen is sinds 1985 minister-president van Cambodja. In zijn dertigjarige regime heeft Sen altijd te maken gehad met oppositie, vertelt Maas. "Maar die werd gaandeweg steeds sterker, omdat de economie er niet op vooruit ging. De ontevredenheid in Cambodja groeide."

Geen oppositie

Toen vorig jaar weer verkiezingen plaatsvonden, besloot Sen daarom via de rechter de oppositie uit te schakelen. "Hij had het rechtssysteem al in zijn macht. Hij gooide de oppositieleider in de gevangenis, andere parlementariƫrs vluchtten naar het buitenland", zegt Maas. "Ook snoerde hij de mond van de vrije media en liet werknemers van ngo's die de machthebbers dwarszaten verdwijnen."

Zonder oppositie won Sens partij 100 procent van de zetels in het parlement. Daarmee heeft hij de absolute macht. "De politie, justitie en ambtenaren staan allemaal aan zijn kant", vertelt Maas. "Alleen het volk niet. Dat is bang voor hem en haat hem stiekem."

"Alleen de textielindustrie, de ruggengraat van de Cambodjaanse economie, durft nog de straat op te gaan", zegt Maas. "En de EU dreigt met het intrekken van een speciale handelsstatus, dat het land veel geld zou kosten. Maar Hun Sen dreigde daarop dat hij de oppositie het leven nog veel moeilijker zou gaan maken."