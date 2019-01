Premier Cambodja boos op EU, bedreigt eigen oppositie met de dood

De Cambodjaanse premier Hun Sen dreigt de oppositie in zijn land iets aan te doen als de Europese Unie doorgaat met het intrekken van een speciale handelsstatus. "Als je wil dat de oppositie sterft, ga er dan mee verder", zei de premier in een toespraak bij de opening van een weg in de hoofdstad Phnom Penh.

In november begon de EU met een procedure om Cambodja de status Everything but Arms (EBA) te ontnemen, vanwege schending van de mensenrechten. Het land verliest daarmee een belastingvoordeel. De EBA-status geldt voor de 49 minst ontwikkelde landen ter wereld en zorgt ervoor dat alle producten zonder importheffingen mogen ingevoerd in de EU, met uitzondering van wapens en munitie.

"Als je de oppositie wil laten leven, trek je de status niet in en kom je praten", zei de premier in zijn toespraak. Ook bedreigde hij de mensen die bij de EU hebben aangedrongen op het afpakken van de EBA-status om "zijn land onder druk te zetten". "Ik zal ze niet vergeven. Critici moeten zich klaarmaken om te vluchten naar het buitenland."

Weggevaagd

"De omstandigheden zijn zodanig dat mensen hun leven niet zeker zijn", zegt correspondent Michel Maas over de uitspraken van Hun Sen. "Hij zal ze natuurlijk niet letterlijk tegen de muur zetten, maar het is regelmatig gebeurd dat critici van zijn bewind zijn omgekomen, vermoord of zijn verdwenen. Niet alleen politieke tegenstanders, maar ook mensen van ngo's die de machthebbers dwars zaten."

Aanleiding voor het intrekken van de EBA-status zijn de verkiezingen in juli vorig jaar. "Premier Hun Sen schakelde de oppositie al voor de verkiezingen uit en vaagde ze weg", zegt Maas. "De leider van de oppositie is opgesloten, andere leiders zijn het land uit gevlucht en de partij is verboden. Burgemeesters en gouverneurs zijn uit hun functie gezet."

Hun Sen haalde daardoor tijdens de verkiezingen 100 procent van de zetels in het parlement en heeft daarmee de absolute macht. "Na de verkiezingen vorig jaar schafte hij de democratie af en voerde hij de dictatuur officieel in", zegt Maas. "Hij beheerst niet alleen de politieke macht, maar ook de rechterlijke macht. Ook heeft hij de politie en het leger in zijn zak."

Kleding

Het intrekken van de EBA-status heeft grote gevolgen voor Cambodja. Zo'n 40 procent van alle export gaat naar landen in de EU. Daarbij gaat het met name om kleding. In het land werken ongeveer 700.000 mensen in die sector.

"De textielindustrie is het hart van de economie", zegt Maas. "Hun Sen wil die mensen tevreden houden, omdat zij ook de ruggegraat zijn van de oppositie. Gaan ze staken, dan vormen ze een macht waarmee de premier wel degelijk rekening moet houden. Want hoe machtig hij ook is, de economie moet blijven draaien."