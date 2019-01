Kamer kritisch over hervorming rechtsbijstand

In de Tweede Kamer zijn nog veel vragen over de plannen van minister Dekker voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. Dekker wil dat mensen meer zelf op zoek gaan naar oplossingen voor hun juridische problemen en dat ze voor bijvoorbeeld echtscheidingen, arbeids- en huurconflicten, schulden en burenruzies minder snel naar de rechter stappen.

Een 'poortwachter' zal gaan bekijken of iemand recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand. De plannen leiden tot veel protest, onder meer bij advocaten. Die zijn bang dat vooral mensen met weinig geld moeilijker toegang tot de rechter zullen krijgen en ze vrezen voor de toekomst van de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Ongelooflijk zootje

De Kamer praatte er vandaag over, en in dat debat hadden niet alleen oppositiepartijen, maar ook regeringspartijen kritiek. De coalitie kan zich in grote lijnen wel vinden in het idee van de minister, maar ook uit die hoek kwamen opmerkingen over zijn onderbouwing en zijn verdediging.

De discussie van vandaag verliep rommelig, met veel interrupties. SP-Kamerlid Van Nispen verweet de minister er een "ongelooflijk zootje" van te maken. Het debat gaat volgende week verder.