Amsterdam wil eind aan wildgroei aan geldautomaten voor toeristen

De gemeente Amsterdam gaat de wildgroei aan geldautomaten van het Amerikaanse bedrijf Euronet aanpakken. In een paar jaar tijd hebben tientallen winkels in het centrum van de stad zulke zogenoemde ATM's gekregen, die vooral door buitenlandse toeristen worden gebruikt. Die zijn bij deze ATM's duurder uit dan bij 'gewone' geldautomaten van de Nederlandse banken. Want Euronet rekent een fikse provisie per geldopname en hanteert ook ongunstige wisselkoersen.

"Zowel de uitstraling, met Engelse reclame-uitingen, als het verdienmodel op basis van wisselkoersen en de specifieke locatie van deze ATM's zijn gericht op toeristen. Het draagt niets bij aan het woon- en leefgenot van de Amsterdammers", zegt stadsdeelbestuurder Ilse Griek.

Bestemmingsplan

De stad gaat de geldautomaten te lijf met een nieuw bestemmingsplan voor het centrum, dat een tijd geleden al is ingegaan. Op basis van dat bestemmingsplan kan de stad nieuwe 'toeristische dienstverlening' tegenhouden.

Voor nieuwe ATM's in gevels van winkels zullen dus geen vergunningen meer worden gegeven. En een geldautomaat die al geplaatst was, maar waar nog een bezwaarprocedure over liep, moet verwijderd worden.

Bestaande ATM's in gevels kunnen blijven, omdat de gemeente eerder afgegeven vergunningen niet zomaar kan intrekken. Sommige ATM's zijn niet in gevels ingebouwd, maar staan binnen in winkels. Daarvoor is geen vergunning nodig, maar de gemeente gaat nu bekijken of er ook iets gedaan kan worden tegen deze inpandige ATM's.

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft de laatste tijd meerdere maatregelen genomen om de overlast door massatoerisme aan te pakken.

Opmars in toeristische steden

Het bedrijf achter de ATM's is de afgelopen jaren in heel Europa aan een opmars bezig. In allerlei steden waar veel buitenlandse toeristen komen, plaatst Euronet geldautomaten in winkels. Het bedrijf heeft er nu 42.000 wereldwijd, waarvan een groot deel in Europa. Vijf jaar geleden waren dat er nog maar zo'n 18.000.