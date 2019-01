Zoektocht Julen gaat verder, laatste stukje kost veel tijd

Reddingswerkers zijn in de buurt van de Spaanse stad Málaga nog steeds bezig met de zoektocht naar de vermiste peuter Julen. Ze naderen de plek waar het jongetje zou vastzitten. Wanneer ze die bereiken, is nog altijd moeilijk te zeggen.

De peuter verdween vorige week zondag toen hij met zijn familie een wandeling maakte in het berggebied rond het plaatsje Totalán. Zijn ouders zeggen dat hij in een 110 meter diepe put is gevallen. Honderden reddingswerkers proberen de jongen te vinden.

'Zes uur per meter'

Zij hebben een buis geboord naast de put waarin Julen vast zou zitten. Vanochtend wordt een metalen wand van zo'n 60 meter lang in die buis geplaatst. Daarna kunnen mijnwerkers in een kooi afdalen.

Eenmaal beneden, graven die het laatste stukje uit naar de plek waar Julen zou zitten. Dat is nog zo'n vier meter. Toch kan de operatie volgens Spaanse media nog lang duren. Een verslaggever had het vanochtend over zes uur per meter.

Morgen bij Julen

De afgelopen dagen liep de zoektocht naar de peuter steeds vertraging op. De reddingswerkers hebben veel moeite met de harde bodem. Volgens een van de ingenieurs zou een operatie als deze normaliter maanden duren.

Correspondent Rop Zoutberg zei gisteren dat de kans dat Julen nog leeft heel erg klein is. Als de laatste berekeningen van lokale media kloppen, zouden de reddingswerkers morgen rond deze tijd bij de peuter moeten zijn.