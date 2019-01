OM in Spanje start onderzoek naar vermissing Julen, zoektocht gaat verder

Het Openbaar Ministerie in Spanje is een vooronderzoek gestart naar de val van peuter Julen in een diepe put. De Guardia Civil heeft inmiddels de ouders van de peuter gehoord, de gravers van de put en de eigenaren van het terrein waar de put is geboord. Zo'n onderzoek is gebruikelijk bij de vermissing van een kind.

De 2-jarige Julen verdween vorige week zondag tijdens een familiebezoek in het berggebied rond het plaatsje Totalán bij Malaga. Zijn vader zegt dat hij in de put is gevallen en dat hij zijn zoon daarna nog hoorde huilen. Er wordt door honderden reddingswerkers geprobeerd om het jongetje te bevrijden.

"Het hele land kijkt uit naar de komende 24 uur waarin vermoedelijk duidelijk wordt of Julen nog in leven is. Bij een deel van de Spanjaarden speelt wel de vraag of hij er eigenlijk wel in zit. Het blijft raar dat in die put eerst een zakje met snoepjes is gevonden, daarna een dikke laag steen en dat daaronder dan het jongetje moet zitten", zegt correspondent Rop Zoutberg.

"Niemand wil er nu over nadenken wat er mogelijk met het jongetje is gebeurd, maar de kans dat hij nog leeft, lijkt me heel, heel erg klein."

Verschoven steen

De put van 110 meter diep en 25 centimeter breed was in december illegaal gegraven. Daarna zijn er werkzaamheden geweest in de buurt van de put om er een huis neer te zetten. Bij die werkzaamheden zou de steen waarmee de put was afgedekt, zijn verschoven. Aangenomen wordt dat Julen daardoor in de put kon vallen.

Zoutberg: "Inmiddels zegt de eigenaar van het terrein dat hij nooit toestemming heeft gegeven voor het graven van een put, iets wat de graver van de put tegenspreekt."

Boren moet opnieuw

De reddingswerkers hebben vandaag ook weer een nieuwe tegenslag te verwerken gekregen. Hij het boren van een parallelle buis langs de put waarin het jongetje vast zou zitten, is iets verkeerd gegaan. De tunneldelen die ter versteviging langs de wanden moeten komen blijven op 40 meter steken. Het verder uitboren is inmiddels begonnen.

De afgelopen dagen is het moment waarop de reddingswerkers Julen bereiken steeds vertraagd. Zoutberg: "Dat zien we vandaag niet meer. Er worden nu geen tijdstippen meer genoemd."