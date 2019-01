Center Parcs steekt half miljard in opknapbeurt, alle huisjes vernieuwd

Center Parcs steekt ruim een half miljard euro in de renovatie van een groot deel van de vakantieparken en op termijn moeten alle huisjes worden vernieuwd. Dat bevestigt een woordvoerder naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.

De Europese topman van het bedrijf, dat zijn hoofdkantoor heeft in Capelle aan den IJssel, zegt in de krant dat de investering nodig is om te voldoen aan de eisen van de moderne toerist. "De gast wil steeds meer een beleving voor het hele gezin, maar bijvoorbeeld ook extra comfort en wellness", zegt directeur Ferracci.

In eerste instantie worden bij de vier grootste parken in Nederland alle bungalows vernieuwd en uiteindelijk krijgen ook de andere vijf Nederlandse vestigingen een opknapbeurt. De renovatie wordt betaald door de investeringsmaatschappijen die het vastgoed van het bedrijf in handen hebben. Daarnaast Center Parcs plannen om op korte termijn tien nieuwe vestigingen te openen in Europa.

Chinees avontuur

Naast de negen locaties in Nederland heeft Center Parcs ook vestigingen in Belgiƫ, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittanniƫ. In totaal zijn er 15.592 bungalows van Center Parcs en het Belgische dochtermerk Sunparks. De jaaromzet is zo'n 700 miljoen euro.

Ook heeft Center Parcs nog steeds de plannen om in China te beginnen, maar daar moeten nog partners voor worden gevonden. "Zodra er concrete afspraken over opzet en financiering zijn, zullen we daar samen parken volgens de Chinese wensen en behoeften optuigen", aldus topman Ferracci.