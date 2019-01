Hooggerechtshof vindt dat Amerikaanse leger transgenders mag weren

Het Amerikaanse hooggerechtshof geeft president Trump toestemming om door te gaan met zijn plan om transgenders te weren uit het leger. Het hof steekt daarmee een stokje voor uitspraken van lagere rechtbanken, die de ban eerder nog tegenhielden. Vijf leden stemden in met het plan, vier tegen.

Trump kwam in 2017 met het plan om transgenders te weren uit het leger. Hij deed dat naar eigen zeggen in overleg met de legerleiding en militaire deskundigen. Volgens Trump kost de aanwezigheid van transgenders in het leger enorm veel geld en leidt het tot ontwrichting van het militaire apparaat.

In maart vorig jaar werd het plan afgezwakt: Trump wilde alleen nog maar mensen weren die een uitgebreide medische behandeling moesten ondergaan of het verlangen hadden om een geslachtsverandering te ondergaan. Volgens cijfers van het Palm Center zijn er zo'n 9000 transgenders in het leger.

De plannen van Trump leidden tot een storm van kritiek van burgerrechten- en homobelangenorganisaties, maar ook van transgenders in het leger. Zij spanden verschillende rechtszaken aan. Het Hooggerechtshof heeft over die zaken niet geoordeeld en laat dat over aan lagere rechtbanken.