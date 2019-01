Waarom de keuze voor Duncan Laurence op het Songfestival?

Zijn tarief voor een privéles is 65 euro, staat op een website voor zanglessen. Het geeft een idee hoe (on)bekend Duncan Laurence is, de artiest die dit jaar Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival. Volgens Songfestivalkenners zit er een strategie achter de keuze voor de 24-jarige singer-songwriter.

Allereerst maakt het weinig uit of de deelnemende artiest in zijn vaderland bekend is. De inwoners van andere Europese landen bepalen uiteindelijk door te stemmen wie de winnaar is. En van de recente Songfestivalwinnaars had vrijwel niemand buiten hun landgrenzen gehoord. Sterker nog: Portugees Salvador Sobral (2017) en Israëliër Netta Barzilai (2018) waren ook in eigen land beslist geen grote sterren.

Het inzetten van minder bekende artiesten heeft zelfs voordelen voor de insturende partij. "Zo'n artiest is wel wat makkelijker te kneden en te sturen", zegt Martijn van der Zande, Songfestivalverslaggever van de NOS. "Wel handig als hij doet wat er gezegd wordt en weinig kritiek heeft."

Waylon

De eigenzinnigheid van Waylon, die vorig jaar Nederland vertegenwoordigde, heeft volgens popjournalist Stefan Raatgever een grote rol gespeeld bij de keuze voor Duncan Laurence. Hij baseert zich op anonieme bronnen "in de buurt van de selectiecommissie".

Zanger Waylon had bedongen dat hij zelf mocht beslissen welk nummer hij zou spelen op het Songfestival in Lissabon. Het werd Outlaw in Em. Raatgever: "Dat nummer lag niet zo goed bij de selectiecommissie."