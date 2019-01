Zanger Chris Brown opgepakt in Parijs op beschuldiging van verkrachting

De Amerikaanse R&B-zanger Chris Brown is in Parijs opgepakt nadat een 24-jarige vrouw hem heeft beschuldigd van verkrachting. Dat melden diverse media op basis van bronnen binnen de Franse autoriteiten.

De 29-jarige Brown zit sinds gisterochtend in hechtenis. Onderzoekers hebben nog twee dagen om te bepalen of Brown wordt aangeklaagd of vrijgelaten. Brown wordt ook verdacht van drugsovertredingen.

De vrouw heeft verklaard dat ze in de nacht van 15 op 16 januari door Brown en twee andere mannen seksueel is misbruikt in een kamer van een luxehotel in Parijs. Ze had de mannen ontmoet in een club.

Rihanna

Brown werd in 2009 al eens veroordeeld voor mishandeling van zijn toenmalige vriendin Rihanna. Hij kreeg van de rechter daarvoor een taakstraf van 1400 uur en een contactverbod van vijf jaar opgelegd.

Twee jaar geleden werd hij opgepakt nadat een vrouw had beweerd dat Brown een pistool op haar gezicht had gericht. Zijn huis in Los Angeles was toen urenlang omsingeld door agenten.