Granaat gevonden in voortuin van lid motorclub in Holtum

Ook in Echt is vanmorgen een handgranaat gevonden in een voortuin. Het gaat om een huis aan de Cypresstraat. Volgens de politie heeft de bewoner geen banden met een motorclub. Wel woont verderop in de straat een lid van een motorclub. Het is onduidelijk of er een verband is.

Een maand geleden werd al een handgranaat gevonden in de tuin van Bandidos-voorman Harrie Ramakers in Nieuwstadt. Volgens 1Limburg is hij vandaag ook aanwezig bij de afgezette straat in Holtum.