Handgranaat in voortuin Limburgse Bandidosleider Ramakers

In de voortuin van de president van de Limburgse afdeling van motorclub Bandidos, Harrie Ramakers, is een handgranaat gevonden. Het explosief werd vanmiddag ontdekt in Aan de Linde in Nieuwstadt. De omgeving is door de politie afgezet.

Enkele woningen in de omgeving zijn ontruimd. De explosievenopruimingsdienst is opgeroepen, schrijft 1Limburg.

Vorig jaar verbood de rechtbank in Utrecht de motorclub. De rechter oordeelde toen dat de club geweld pleegt en stimuleert. Bandidos ging daartegen in hoger beroep.

Geen Holland

Gisteren besloot het gerechtshof in Arnhem dat motorclub Bandidos mag blijven bestaan, zij het alleen als chapters. Het Hof heeft de club onder de vlag 'Bandidos Holland' verboden, maar onder de vlag van Bandidos met daarna een plaatsnaam mogen de leden wel de weg op.

In 2014 richtte Ramakers het allereerste Bandidos-chapter van het land op in Sittard.