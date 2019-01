President keert terug in onrustig Zimbabwe en belooft 'rollende koppen'

President Mnangagwa van Zimbabwe heeft het geweld van afgelopen week in zijn land veroordeeld. In Zimbabwe zijn hevige protesten tegen het verdubbelen van de benzineprijzen. Het leger en de politie treden hard op tegen de demonstranten.

Mnangagwa brak een buitenlandse reis af en keerde vannacht terug in Zimbabwe. Op Twitter veroordeelt hij de gewelddadige demonstraties, de plunderingen, maar ook het optreden van het leger en de politie. "Er komt een onderzoek naar wangedrag en als het nodig is zullen er koppen rollen", schrijft hij.

Zenuwen voor terugkeer

Correspondent Bram Vermeulen is net aangekomen in Zimbabwe. Volgens Vermeulen schuift Mnangagwa de schuld af. "Hij doet voorkomen dat militairen in burger uit eigen beweging hebben gehandeld en gebruik hebben gemaakt van zijn afwezigheid."

Vermeulen merkte bij aankomst in Zimbabwe de zenuwen voor de terugkeer van de president. "Overal langs de weg stond de politie te posten in afwachting van Mnangagwa." De president zou eigenlijk nog naar het World Economic Forum gaan in Davos, maar zei dat hij niet langer weg kon blijven vanwege de onrust in Zimbabwe.

"Hij is zelf de aanstichter van alle onrust door de verdubbeling van de benzineprijzen aan te kondigen en vervolgens op het vliegtuig naar Moskou te stappen. Bovendien zou hij bij het World Economic Forum ongetwijfeld kritiek hebben gekregen op de mishandelingen", zegt Vermeulen.

Bang voor staatsgreep

Er wordt ook gespeculeerd dat Mnangagwa eerder is teruggekeerd omdat hij bang zou zijn voor een staatsgreep. De macht is nu mede in handen van de vice-president, en dat is de generaal die in 2017 de staatsgreep leidde tegen de toenmalige president Mugabe.

Vermeulen gelooft niet in dat scenario. "Het lijkt er gewoon op dat de twee mannen dit perfect gecoördineerd hebben. De president die een paar dagen weg is, en de vice-president die het vuile werk opknapt."