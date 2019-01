Thuiswerken vanwege sneeuw: veel minder files vanochtend

Het was vanmorgen op de weg veel minder druk dan normaal op een dinsdag in deze tijd van het jaar. Dat zegt Cees Quax van de ANWB. Waar er normaal om 08.45 uur nog zo'n 350 kilometer file staat, was dat vanmorgen 120 kilometer.

"Daarmee is de ochtendspits zeker meegevallen", zegt Quax. "Ik denk dat veel mensen hebben gekeken naar de weersomstandigheden en oplossingen hebben bedacht, zoals thuiswerken."

Of dat betekent dat de avondspits ook rustig zal verlopen, is niet te zeggen. "Het beeld van vanmiddag wordt grotendeels bepaald door de neerslaghoeveelheden die we krijgen, het tijdstip en de plek waar het valt", zegt Quax. "In delen van de Randstad, rond Utrecht of bij belangrijke knooppunten op de weg heb je niet zoveel sneeuw nodig om de zaak toch redelijk in de war te sturen."

Ook op het spoor gaat het tot dusver goed. De hele dag rijden er minder treinen. Dat was voor sommige reizigers wat te voorbarig: