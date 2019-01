TomTom haalt 900 miljoen euro op met verkoop divisie aan Bridgestone

TomTom heeft een koper gevonden voor het onderdeel Telematics. Het Japanse bedrijf Bridgestone, onder meer bekend van autobanden, betaalt 910 miljoen euro voor de divisie.

Telematics regelt dat bedrijven hun wagenpark op afstand in de gaten kunnen houden en bijvoorbeeld de rittenhistorie kunnen inzien. TomTom is in Europa marktleider met de dienst, al is het voor het Amsterdamse bedrijf ook het kleinste onderdeel. Telematics draagt relatief veel bij aan de winst.

Kaarten en zelfrijdende auto's

De verkoop is geen verrassing. TomTom kondigde in september aan op zoek te zijn naar een koper, nadat de beurskoers van het bedrijf fors was gedaald. Beleggers maakten zich zorgen over de toekomst van het concern, nadat grote autofabrikanten contracten afsloten met Google voor hun navigatiesystemen in de auto's.

Volgens TomTom heeft de verkoop niets met die zorgen te maken. Het bedrijf wil zich meer richten op het maken van kaarten en de ontwikkeling van zelfrijdende auto's. Het grootste deel van de opbrengst van de verkoop gaat naar de aandeelhouders.

Er werken 670 mensen bij TomTom Telematics. Het hele bedrijf heeft bijna 5000 personeelsleden.