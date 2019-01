Wekdienst 22/1: gladheid door sneeuw en Oscarnominaties bekend

Goedemorgen! Het kan vandaag glad worden door sneeuwval. Er rijden minder treinen en ook weggebruikers zullen mogelijk overlast hebben. Verder worden cijfers bekendgemaakt over cokevangsten in Nederland en begint in Davos in Zwitserland het World Economic Forum.

In de loop van de ochtend trekt er langzaam een gebied met sneeuw van west naar oost over ons land. Met de neerslag gaat code geel gepaard wegens 'gladheid door sneeuw'.

De sneeuwval begint rond 08.00 uur in Zeeland en vanaf 09.00 uur in Noord- en Zuid-Holland. In het begin van de middag valt er sneeuw in de rest van het land. Rond dezelfde tijd is het aan de westkust al opgehouden met sneeuwen en kan er nog wat lichte regen vallen. Er kan 1 tot plaatselijk 5 centimeter sneeuw vallen en 's middags is het iets boven 0.