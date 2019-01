Ex-topman Nissan niet vrij, ook niet met enkelband

Carlos Ghosn, de voormalige topman van Nissan blijft in de gevangenis. Een rechtbank in Japan heeft een verzoek om het proces in vrijheid af te wachten afgewezen. De verwachting is dat zijn advocaten de beslissing zullen aanvechten.

Ghosn had aangeboden om een elektronische enkelband te dragen, zijn paspoort in te leveren en zelf te betalen voor de begeleiding door beveiligers. Het overtuigde de rechtbank niet.

De rechters wezen vorige week ook al een verzoek om vrijlating af. Toen vroeg hij toestemming om naar Frankrijk te gaan. Hij bood aan voor de zittingsdagen naar Tokio te reizen. Het vermoeden is dat het verzoek toen werd afgewezen, omdat de rechtbank wilde voorkomen dat er bewijs zou worden vernietigd.

Ghosn was voorzitter van de raad van bestuur van Nissan en Mitsubishi Motors, maar werd ontslagen na zijn aanhouding. Hij zit al meer dan twee maanden vast.

Onverwarmde cel

Hij wordt ervan verdacht dat hij een groot deel van zijn salaris heeft verzwegen voor de Japanse beursautoriteiten. Verder zou hij Nissan-fondsen hebben gebruikt om persoonlijke verliezen te dekken die hij in 2008 had opgelopen met een een financiƫle transactie, een zogeheten 'valutaswap'. Ghosn zegt dat hij onschuldig is.

De familie van Ghosn zegt dat hij onder slechte omstandigheden wordt vastgehouden in Japan. De oud-topman verblijft in een onverwarmde isoleercel van vijf vierkante meter, heeft alleen een toilet, wasbak en tafel en geen tv.