Nederlandse jager schiet wolf dood in Duitsland

Een Nederlandse jager heeft in het oosten van Duitsland een wolf doodgeschoten. Dat gebeurde vrijdag bij een drijfjacht in een bosgebied in de buurt van Rabenstein, in de deelstaat Brandenburg.

De jager lichtte zelf de politie in, met een getuigenverklaring over de toedracht. Volgens ooggetuigen viel de wolf de jachthonden aan. De politie heeft proces-verbaal opgemaakt tegen de jager.

De wolf is ook in Duitsland een beschermde diersoort. Door het dier dood te schieten heeft de jager mogelijk de wet op de dierenbescherming overtreden. Het proces-verbaal is doorgestuurd naar de officier van justitie. Die moet beslissen of hij de Nederlander gaat vervolgen.

'Waarschuwingsschot'

De Duitse jagersvereniging DJV meldt op zijn website dat de wolf zich niet liet verjagen nadat het dier jachthonden had aangevallen. Er zou naar de wolf zijn geschreeuwd door de jagers en een van hen zou een waarschuwingsschot hebben gelost. Daarna zou de Nederlandse jager de wolf hebben doodgeschoten.

Volgens de Duitse jagersvereniging is het de eerste keer in Duitsland dat bij een dergelijk voorval een wolf om het leven is gebracht. De DJV dringt aan op een grondig onderzoek naar de toedracht.

Rechtszekerheid

"We hebben dringend rechtszekerheid nodig voor alle jagers. Ze moeten weten hoe ze zich moeten gedragen in een dergelijke noodtoestand", zegt DJV-voorzitter Hartwig Fischer.

In Zweden en Noorwegen zijn jaarlijks zo'n 25 aanvallen van wolven per jaar op jachthonden, zegt de Duitse jagersvereniging.